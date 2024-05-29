Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:19, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Российские военкоры «подлетели» на мине под Харьковом

Военкор Поддубный заявил, что подлетел на мине с Пушиным и Коцем под Харьковом

Фото: Jonas Allert / Unsplash

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, как «подлетел» на мине вместе с Александром Пушиным в Харьковской области. Вместе с ними в автомобиле находился журналист Александр Коц. Об этом Поддубный сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что сидел в кузове багги во время случившегося, а Коц и Пушин находились в кабине. «Когда сегодня вместе с бойцами «подлетели» на мине, мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин — 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет», — написал военкор.

Ранее оператор ВГТРК Александр Пушин, раненный в Харьковской области, попал на видео. Нога Пушина была перевязана, в то время как на штанине у оператора и на полу машины была заметна кровь.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал видео с похищенным гражданином России

      В Кремле ответили на вопрос о будущем прямой линии с Путиным

      В Совете Европы обратили внимание на историю с пленным россиянином

      Подполье сообщило о дежурстве военкомов у зданий роддомов на Украине

      Названы особенности украинских морских дронов

      В США рассказали об отказе Си Цзиньпина от помощи России из-за Байдена

      На Западе узнали об ударах ВСУ по России оружием из США

      Спикер Рады ответил Путину на слова о нелигитимности Зеленского

      Российские военкоры «подлетели» на мине под Харьковом

      Стало известно будущее трех бывших членов правительства Мишустина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше