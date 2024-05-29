Российские военкоры «подлетели» на мине под Харьковом

Военкор Поддубный заявил, что подлетел на мине с Пушиным и Коцем под Харьковом

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, как «подлетел» на мине вместе с Александром Пушиным в Харьковской области. Вместе с ними в автомобиле находился журналист Александр Коц. Об этом Поддубный сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что сидел в кузове багги во время случившегося, а Коц и Пушин находились в кабине. «Когда сегодня вместе с бойцами «подлетели» на мине, мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин — 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет», — написал военкор.

Ранее оператор ВГТРК Александр Пушин, раненный в Харьковской области, попал на видео. Нога Пушина была перевязана, в то время как на штанине у оператора и на полу машины была заметна кровь.