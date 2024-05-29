Стали известны новые подробности о пропавшем муже Блиновской

РИА Новости: муж Блиновской Алексей не появляется по месту службы

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей перестал появляться по месту службы. Новые подробности о предполагаемой пропаже из воинской части супруга «королевы марафонов» стали известны агентству РИА Новости.

Осведомленный источник заявил изданию, что Блиновский пытался перевестись в другое подразделение. По его данным, муж блогерши передумал после того, как узнал, что в другом подразделении его хотят отправить участвовать в штурмах.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис», — сказал собеседник агентства. Он также раскрыл, что дело о самовольном оставлении части в отношении Блиновского пока не заведено.