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17:44, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Стали известны новые подробности о пропавшем муже Блиновской

РИА Новости: муж Блиновской Алексей не появляется по месту службы
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей перестал появляться по месту службы. Новые подробности о предполагаемой пропаже из воинской части супруга «королевы марафонов» стали известны агентству РИА Новости.

Осведомленный источник заявил изданию, что Блиновский пытался перевестись в другое подразделение. По его данным, муж блогерши передумал после того, как узнал, что в другом подразделении его хотят отправить участвовать в штурмах.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис», — сказал собеседник агентства. Он также раскрыл, что дело о самовольном оставлении части в отношении Блиновского пока не заведено.

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      Олег Давыдов
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