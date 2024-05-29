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12:26, 29 мая 2024Ценности

Пенсионерки проехали по Патриаршим прудам на Porsche и прославились в сети

Стильные пенсионерки проехали в Москве на Porsche 911 и прославились в сети

Кадр: Telegram-канал «Афиша Daily»

Прогулка стильных пенсионерок в Москве попала на видео, которое стало вирусным в соцсетях. Соответствующий ролик появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах две пожилые женщины сначала пьют вино в одном из ресторанов на Патриарших прудах. На россиянках при этом заметили одежду и аксессуары различных люксовых брендов, в том числе Kangol и Miu Miu. Они дополнили свои образы и трендовыми вещами, такими как кеды Adidas Samba и чехол марки Rhode.

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В другом ролике видно, как пенсионерки садятся в голубой Porsche 911 и едут по улицам столицы. Публикация набрала более шести миллионов просмотров и тысячи комментариев восхищенных пользователей сети.

Ранее в мае телохранительница Дженнифер Лопес также неожиданно прославилась в сети.

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      Карина Черных
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