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06:33, 29 мая 2024Интернет и СМИ

В США рассказали об отказе Си Цзиньпина от помощи России из-за Байдена

WP: Си Цзиньпин был готов поставить оружие России, но отказался из-за Байдена
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин планировал поставить оружие России, однако отказался от этой идеи после звонка президента США Джо Байдена. Об этом рассказал обозреватель The Washington Post (WP) Дэвида Игнейшеса со ссылкой на неназванные источники.

В статье утверждается, что китайский лидер собирался оказать военную помощь Москве после начала специальной военной операции на Украине, но в марте 2022 года ему позвонил глава США и предупредил об ответных мерах в случае такого шага. Автор материала отметил, что предостережение Байдена вызвало гнев у Си Цзиньпина, однако после этого тот отказался от прямых поставок оружия России.

При этом, по данным Игнейшеса, председатель КНР поручил экс-вице-премьеру Госсовета страны Лю Хэ проконтролировать скрытое предоставление помощи Москве в боевых действиях.

В сентябре 2022 года Байден признал, что лично предостерегал Си Цзиньпина от оказания помощи России в обход антироссийских санкций Запада. Он также заявлял, что у США нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в РФ.

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      Марина Совина
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