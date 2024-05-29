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08:01, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Врач назвала распространенную ошибку россиян при запорах

Фото: Denny Mueller / Unsplash

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко заявила, что частое использование клизм увеличивает риск появления геморроидальных узлов. Распространенную ошибку россиян при запорах специалистка назвала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Шаповаленко предостерегла россиян от использования клизм при запорах. По словам медика, клизмы не только нарушают микробиоту кишечника, которая является залогом здоровья всего организма, но и травмирует слизистую кишечника, а также повышает риск развития геморроидальных узлов.

«Клизмы — это экспресс-помощь. Использовать их часто, тем более регулярно, не следует», — подчеркнула Шаповаленко.

Ранее врач общей практики Александр Мясников объяснил, что нежелательным побочным эффектом от приема препаратов от запора может стать аритмия. Он предупредил, что подобные лекарства способствуют выведению воды и электролитов, потеря которых вызывают сбои в работе сердца.

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      Олег Давыдов
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