Лавров прокомментировал признание Палестины рядом стран

Лавров: признание Палестины рядом стран говорит о запросе на справедливость

Расширение ряда стран, признавших Палестину суверенным государством, говорит о запросе на справедливость при урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами арабских стран, сообщает МИД России на своем официальном сайте.

«Главой МИД России было отмечено, что выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших Государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения палестинской проблемы как главной предпосылки долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке», — утверждается в публикации ведомства.

22 мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали независимость Палестины.

Палестинское государство в ближайшее время также намерены признать такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия. Правительство Словении также приняло решение о признании Палестины.