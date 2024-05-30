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20:39, 30 мая 2024Мир

Лавров прокомментировал признание Палестины рядом стран

Лавров: признание Палестины рядом стран говорит о запросе на справедливость

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Расширение ряда стран, признавших Палестину суверенным государством, говорит о запросе на справедливость при урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами арабских стран, сообщает МИД России на своем официальном сайте.

«Главой МИД России было отмечено, что выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших Государство Палестина, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения палестинской проблемы как главной предпосылки долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке», — утверждается в публикации ведомства.

22 мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегияпризнали независимость Палестины.

Палестинское государство в ближайшее время также намерены признать такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия. Правительство Словении также приняло решение о признании Палестины.

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      Елизавета Мытарева
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