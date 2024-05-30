Мать Заворотнюк отреагировала на новости о смерти дочери

Мать Заворотнюк расплакалась в ответ на вопрос о смерти дочери

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк не стала комментировать новости о смерти дочери. Об этом сообщает издание Super.

«Не могу сейчас ничего говорить», — сказала она журналистам.

Ранее дочь Заворотнюк Анна опубликовала в соцсетях фото с матерью, которое было сделано восемь лет назад. Она написала, что всегда будет помнить актрису счастливой, любящей и невероятной.

Родные Заворотнюк сообщили о ее смерти утром в четверг, 30 мая. Актриса боролась с продолжительной болезнью — в 2019 году ей диагностировали рак мозга. Две недели назад состояние Заворотнюк резко ухудшилось.