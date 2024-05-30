Анастасию Заворотнюк запомнили по роли няни Вики в «Моей прекрасной няне». Ее стиль копируют даже сейчас

Российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни из-за глиобластомы — злокачественной опухоли мозга. Широкая аудитория знала актрису по культовому сериалу «Моя прекрасная няня», который выходил на экраны с 2004 по 2008 год. На этом сериале выросло поколение миллениалов. Образы няни Вики всегда были изюминкой картины и отражали модный стиль того времени. Даже спустя многие годы модницы продолжают вдохновляться ее стилем.

Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

По сюжету няня Вика мечтала выйти замуж, поэтому и носила яркие, а порой довольно откровенные образы. «И мы решили делать упор на ее сексуальности: короткие юбки, цветные кофточки, все это блестит, переливается, радость жизни налицо» — рассказывала художник по костюмам Лидия Нестерова.

Нарочитая сексуальность и сейчас вернулась в моду: сегодня девушки также предпочитают экстремальное мини, а юбка почти с идентичным дизайном представлена в ассортименте люксового бренда Miu Miu.

Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

Капри называют самым противоречивым трендом лета — но модниц не останавливают даже сложности со стилизацией. Вдохновение можно черпать и из стиля няни Вики, которая носила в том числе яркие капри, сочетая их с базовыми футболками.

Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

Перья — еще один тренд сезона весна-лето 2024. И если сейчас модницы выбирают более сдержанные варианты аксессуара, выходя в свет в платьях и пиджаках с однотонными перьями, то героиня Анастасии Заворотнюк, следуя своему неизменному стилю, напротив, появлялась на экранах с максимально ярками перьями. По словам авторов ее образов, таким образом она хотела привлечь внимание главы семейства Шаталиных — Максима Викторовича.

Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

Минимализм отходит в сторону — уставшие от «тихой роскоши» модницы все чаще отдают предпочтение цветастым нарядам, которые пестрили на ковровых дорожках и показах в 1990-х и 2000-х годах. Любительница внимания Виктория Прутковская также делала ставку на яркость. Отсюда — платья, брюки и топы с абстрактными принтами, а также пиджаки с трендовой ныне леопардовой расцветкой.

Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

Розовый цвет не сдает позиции и в 2024 году, считают стилисты. Все дело в популярности фильма режиссера Греты Гервин «Барби», фанатки которого и ввели моду на упомянутый цвет. Так называемого стиля «барбикор» придерживалась и героини «Моей прекрасной няни».

Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

Сейчас оверсайз отходит на второй план, уступая место в гардеробе майкам и кроп-топам, которые как раз пользовались популярностью в начале и середине «нулевых». «Большой популярностью в текущем сезоне пользуются не только ультракороткие юбки или шорты, но и укороченные жакеты, рубашки и кроп-топы. Такие элементы можно носить как вместе, так и раздельно», — отметила дизайнер Лара Суровая. Няня Вика пользовалась еще одним модным трюком — подбирала в цвет топов шелковые шарфики.

Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

«Вика хочет выйти замуж и показывает себя с "лучшей стороны". Ей кажется, что именно такая сексуальная одежда должна привлекать мужчин», — описывает откровенный стиль героини художница Лидия Нестерова. Глубокое декольте, несомненно, не теряет актуальности и в 2024 году, что подтверждают мировые знаменитости на ковровых дорожках.

