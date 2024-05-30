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17:49, 30 мая 2024Экономика

Швеция пригрозила наложить санкции на поставки газа из России

Bloomberg: Швеция пообещала отказаться от российского СПГ из-за Венгрии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Если Венгрия заблокирует или смягчит последние антироссийские санкции Европейского союза (ЕС), то Швеция готова в одностороннем порядке заблокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Это, как передает Bloomberg, пообещала министр энергетики Швеции Эбба Буш (Ebba Busch). Она признала, что это не оптимальный вариант, но заверила, что ее страна не прекратит искать способы создавать все больше препятствий для российского импорта. В том числе сжиженного природного газа.

Буш пригрозила, что, хотя импорт российского газа в Швецию не очень велик, любые меры в его отношении будут сигнализировать о растущем нетерпении членов ЕС, недовольных тем, что Венгрия препятствует антироссийским санкциям.

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Министр уверена, что, если ЕС хочет добиться от Венгрии полноценного присоединения к антироссийским санкциям и отказа от нынешнего курса, то властям Евросоюза стоит поощрять инвестиции в европейскую ядерную энергетику. Это, как полагают в Швеции, позволило бы компенсировать потерю российского газа ряду европейских государств.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций Евросоюза против РФ, поскольку он противоречит энергетическим интересам Венгрии. В Венгрии полагают, что любые ограничительные меры в отношении российского СПГ могут привести к росту цен на энергоносители в европейском регионе.

Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия выступила против выделения дополнительных 6,5 миллиарда евро в качестве военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Министр уверен, что ЕС должен пересмотреть свою стратегию.

В апреле 2024 года министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем назвал 14-й пакет санкций против России одним из самых важных шагов. Данный пакет, как известно, включает в себя запрет на импорт российского СПГ.

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