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15:09, 27 мая 2024Экономика

Европейская страна отказалась поддержать новые антироссийские санкции

Венгрия отказалась поддержать нынешний вариант 14-го пакета санкций ЕС против РФ

Фото: John Thys / Reuters

Будапешт не поддержит нынешний вариант 14-го пакета санкций Евросоюза против РФ, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

«Этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет», — заявил политик по итогам совещания с коллегами из стран ЕС, состоявшегося в Брюсселе.

Как ранее писала газета Politico, власти Венгрии пригрозили заблокировать пакет в случае включения в него ограничительных мер в отношении сжиженного природного газа (СПГ), поскольку полагают, что такие шаги могут привести к росту цен на энергоносители. На фоне ведущейся подготовки к введению новых санкций ряд европейских стран также обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой оценить ущерб, который принесет экономике объединения ограничение поставок СПГ из России.

Ранее стало известно, что в ЕС задумали ввести запрет на реэкспорт российского СПГ, сохранив при этом возможность закупок для внутреннего использования. РФ поставляет в европейские страны около 18 миллиардов кубометров газа в год. Его главными покупателями в ЕС являются Франция, Испания и Бельгия. Отмечается, что миллиард кубометров из этого объема впоследствии реэкспортируется.

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      Дмитрий Воронин
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