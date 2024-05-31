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21:17, 31 мая 2024Из жизни

Администрация конкурса «Мисс США» обвинила самую красивую девушку страны во лжи

Директор конкурса «Мисс США» обвинила отказавшуюся от титула Ноэлию Фойгт во лжи

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Отказавшаяся от титула «Мисс США — 2023» Ноэлия Фойгт потребовала аннулировать ее соглашение о неразглашении информации с конкурсом, чтобы открыто рассказать о причинах своего поступка. Об этом пишет People.

Ранее администрация конкурса обвинила бывшую самую красивую девушку страны во лжи. «Мы были очень разочарованы, услышав ложные обвинения, которые выдвигали люди, выступавшие от имени бывшей держательницы титула», — сказано в открытом письме директора «Мисс США» Лейлы Роуз.

Она также уточнила, что заявления матерей Фойгт и «Юной мисс США» Умасофии Шриваставы о сексуальных домогательствах и токсичной атмосфере за кулисами конкурсов не соответствуют действительности.

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В ответ Фойгт написала, что слова Роуз «противоречат ее личному опыту». Кроме того, бывшая обладательница титула «настоятельно рекомендовала» директору конкурса снять с нее ограничения договора о неразглашении информации, чтобы лично высказать свою точку зрения на произошедшее.

6 мая 24-летняя Ноэлия Фойгт заявила, что отказывается от титула «Мисс США», который завоевала 29 сентября 2023 года. 8 мая от титула «Юная мисс США» отказалась 17-летняя Умасофия Шривастава. Позже матери девушек выступили на телевидении и заявили, что те подвергались травле и сексуальным домогательствам, а администрация никак не реагировала на это.

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      Никита Савин
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