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06:30, 1 июня 2024Мир

В ФРГ подняли вопрос о запрете использования Украиной кассетных боеприпасов

В бундестаге подняли вопрос о запрете использования Киевом кассетных боеприпасов

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон поднял вопрос о подписании Украиной Конвенции о запрете кассетных боеприпасов. Об усилиях Берлина по ограничению использования снарядов депутат спросил у немецкого правительства. «Лента.ру» изучила текст соответствующего парламентского запроса Быстрона.

«Финансируя Службу ООН по разминированию (ЮНМАС), будет ли федеральное правительство будет настаивать на подписании Украиной Конвенции о запрете кассетных боеприпасов?» — спрашивал член АдГ.

Ответ на вопрос депутата предоставила статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн. «В соответствии со своими обязательствами по международному праву федеральное правительство привержено универсализации и эффективному осуществлению международных договоров о разоружении и контроле над вооружениями, стороной которых оно является; в том числе в отношении Украины», — говорится в ее ответе.

О запрете использования кассетных боеприпасов Киевом в ФРГ говорят не впервые. Так, в феврале 2023 года депутат Севим Дагделен заявила, что Германии следует рассмотреть возможность отказа от поставок Украине систем вооружения, способных стрелять кассетными боеприпасами.

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«Украина, в отличие от Германии, не подписала и не ратифицировала Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую применение, разработку, производство, приобретение, накопление запасов, хранение и передачу кассетных боеприпасов», — уточняла она.

6 июля 2023 года стало известно, что Вашингтон включит кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, решение было связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины.

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      Кирилл Садовский
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