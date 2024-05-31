Минобороны раскрыло подробности попытки ракетной атаки ВСУ на Кубань

МО: над Кубанью перехватили пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 дронов

В ночь на пятницу, 31 мая, над Краснодарским краем сбили противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотники. Подробности о попытке ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыло Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что над Кубанью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников. О последствиях атаки на земле министерство не сообщило.

Кубань, как ранее сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В Новороссийске, по его словам, обследуют территории и ищут упавшие дроны. О каких-либо разрушениях глава региона не сообщал. Кроме того, ночью в городе включали сирены, их сняли на видео.

В свою очередь, в Темрюкском районе края из-за атаки Украины произошел пожар на нефтебазе, который уже потушили. Пострадали, по предварительным данным, два человека. В ходе пожара повреждения получили три железнодорожные цистерны с мазутом.