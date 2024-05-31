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14:44, 31 мая 2024Наука и техника

В пиратской версии Microsoft Office нашли десятки вирусов

BleepingComputer: хакеры распространили вирусы через пиратские программы Office

Фото: Unsplash

Исследователи корейской компании AhnLab зафиксировали атаку на пользователей пиратских версий Microsoft Office. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В пакет Microsoft Office входят текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel, программа по созданию презентаций Power Point и прочие сервисы. Специалисты заявили, что нашли в нескольких версиях пиратского ПО, распространяемого через торрент-сайты, «коктейль» из вредоносных программ.

По словам экспертов, взломанный установщик Office имеет хорошо продуманный интерфейс, который позволяет выбрать конкретные программы, установить языки и определенные дополнения. В ходе установки — в фоновом режиме — запускается вредоносное ПО, которое связывается с удаленным сервером. Среди распространенных на торрент-сайтах взломанных версий Office специалисты нашли десятки вирусов.

В их числе оказался Orcus RAT, который позволяет удаленно подключаться к компьютеру пользователя. Также во взломанной версии Office может оказаться майнер криптовалют XMRig, отключающий антивирусы AntiAV, устанавливающий на ПК новые версии вирусов PureCrypter. Специалисты AhnLab предостерегли пользователей от скачивания пиратского ПО.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft удалит несколько ранее встроенных в Windows программ. К ним относятся Cortana, Tips и WordPad.

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      Андрей Ставицкий
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