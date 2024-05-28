Перечислены удаленные из новой версии Windows 11 программы

BleepingComputer: из Windows 11 24H2 удалят приложения Cortana, Tips и WordPad

Корпорация Microsoft удалит несколько ранее встроенных в Windows программ. Об этом сообщает издание BleepingComputer со ссылкой на материалы компании.

В первую очередь в фирме заявили, что в новом крупном обновлении Windows 11 не окажется голосового помощника Cortana. О том, что пользователи операционной системы получили возможность удалить сервис, стало известно еще в августе 2023 года. Место Cortana в качестве ассистента пользователя займет Copilot. Также из Windows 11 исчезнут текстовый редактор WordPad и справочное приложение Tips. В Microsoft подчеркнули, что перечисленные программы устарели и больше не будут обновляться. Так, редактор WordPad оставался в качестве обязательной программы для операционных систем Windows в течение 28 лет, начиная с 1995 года.

Windows 11 24H2 уже могут скачать бета-тестеры, сборка 26100.712 доступна для загрузки пользователям программы Release Preview. Для всех пользователей новая версия операционной системы появится осенью.

В конце мая выяснилось, что корпорация Microsoft начала комплектовать Windows 11 в Китае новым предустановленным приложением. Им оказалась утилита PC Manager, разработанная для оптимизации ОС и ускорения компьютера.