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04:31, 27 мая 2024Наука и техника

В Windows 11 появилось еще одно обязательное приложение

Neowin: в Windows 11 появилось новое предустановленное приложение PC Manager

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft начала комплектовать Windows 11 в Китае новым предустановленным приложением. На это обратило внимание издание Neowin.

Авторы медиа заметили, что у китайских пользователей операционной системы появилось новое приложение PC Manager. Оно имеет статус обязательного при установке или обновлении ОС, как браузер Edge, редактор Paint и другие программы.

В материале говорится, что приложение под названием Microsoft PC Manager недавно появилось в магазине Microsoft Store. В его описании говорится, что утилита «тихо и надежно защитит компьютер», так как она занимается удалением мусорных файлов и оптимизацией системы.

Специалисты обратили внимание, что PC Manager, в том числе, распространяет рекламу Microsoft и дает «сомнительные советы». Так, утилита «бесстыдно заявляет», что браузер на ПК может работать быстрее, если установить Microsoft Bing поисковой системой по умолчанию. В настоящий момент неизвестно, в каких регионах, кроме Китая, Microsoft начала распространять PC Manager в качестве предустановленного приложения.

В конце мая корпорация Microsoft выпустила предварительную версию крупного обновления Windows 11 24H2. Таким образом у пользователей, зарегистрированных в программе Windows Insider, появилась возможность скачать апдейт заранее.

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      Андрей Ставицкий
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