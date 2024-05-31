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05:43, 31 мая 2024Мир

Президент Финляндии поддержал удары Украины по России

Президент Финляндии Стубб назвал допустимыми удары ВСУ по РФ западным оружием
СюжетРакетные удары по Украине:
Александр Стубб

Александр Стубб . Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб назвал допустимым нанесение Украиной ударов по территории России полученным от западных стран вооружением. Об этом он сообщил в интервью японскому агентству Kyodo.

Стубб поддержал удары Украины по России и подчеркнул, что если атаки будут совершаться в рамках международного права, то проблем с ними нет. По его мнению, Киев получает западное оружие для защиты.

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Политик также раскритиковал действия России на Украине и подчеркнул, что западные страны несут ответственность за поддержку Украины.

Ранее Госдеп подтвердил, что Байден дал согласие на удары ВСУ по целям внутри России.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

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      Марина Совина
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