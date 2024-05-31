Президент Финляндии поддержал удары Украины по России

Президент Финляндии Стубб назвал допустимыми удары ВСУ по РФ западным оружием

Президент Финляндии Александр Стубб назвал допустимым нанесение Украиной ударов по территории России полученным от западных стран вооружением. Об этом он сообщил в интервью японскому агентству Kyodo.

Стубб поддержал удары Украины по России и подчеркнул, что если атаки будут совершаться в рамках международного права, то проблем с ними нет. По его мнению, Киев получает западное оружие для защиты.

Политик также раскритиковал действия России на Украине и подчеркнул, что западные страны несут ответственность за поддержку Украины.

Ранее Госдеп подтвердил, что Байден дал согласие на удары ВСУ по целям внутри России.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.