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11:26, 2 июня 2024Спорт

На турнире UFC захотели видеть Путина

Дэйна Уайт признался, что хотел бы видеть Владимира Путина на турнире UFC в РФ

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что хотел бы видеть президента России Владимира Путина на одном из турниров. Об этом он рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 302, запись которой доступна на YouTube-канале промоушена.

«Если турнир будет проводиться в России — для нас будет честью, если его посетит Владимир Путин. Мы будем очень рады его видеть», — заявил Уайт. Он отметил, что для UFC визит любого президента страны — это большая честь.

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В ночь на 2 июня россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 302. Поединок завершился удушающим приемом в пятом раунде. Таким образом, Махачев третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении. 35-летний Порье проиграл девятый бой в ММА, в его активе 30 побед. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

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