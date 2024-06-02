На турнире UFC захотели видеть Путина
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что хотел бы видеть президента России Владимира Путина на одном из турниров. Об этом он рассказал на пресс-конференции после турнира UFC 302, запись которой доступна на YouTube-канале промоушена.
«Если турнир будет проводиться в России — для нас будет честью, если его посетит Владимир Путин. Мы будем очень рады его видеть», — заявил Уайт. Он отметил, что для UFC визит любого президента страны — это большая честь.
В ночь на 2 июня россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 302. Поединок завершился удушающим приемом в пятом раунде. Таким образом, Махачев третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении. 35-летний Порье проиграл девятый бой в ММА, в его активе 30 побед. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.