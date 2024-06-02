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13:10, 2 июня 2024Спорт

Объявлен новый клуб Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил турецкий «Фенербахче»

Фото: Mateusz Porzucek / Globallookpress.com

Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил турецкий футбольный клуб «Фенербахче». Об этом объявлено на странице команды в соцсети X.

«Добро пожаловать, особенный», — сказано в заявлении. Детали контракта не сообщаются.

16 января Моуринью уволили с поста главного тренера итальянской «Ромы», который он занимал с 2021 года. Его сменил бывший футболист команды Даниэле Де Росси.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций. Специалист возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Реал», «Интер», «Порту» и «Бенфику», но никогда не работал с национальными командами.

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      Дарья Коршунова
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