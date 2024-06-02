Патриарх Кирилл отреагировал на смерть Чилингарова

Патриарх Кирилл назвал депутата Чилингарова мужественным человеком

Патриарх московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной исследователя и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Об этом сообщается на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что Чилингаров был человеком немалого мужества и неутомимой энергии.

Депутат ГД Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. О кончине полярного исследователя стало известно вечером 1 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Героя России.