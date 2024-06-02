Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:21, 2 июня 2024Мир

В Китае прокомментировали отделение Тайваня от КНР

Минобороны КНР: тот, кто хочет отделить Тайвань от Китая, сам роет себе могилу

Фото: Alfred Jin / Reuters

Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре прокомментировали отделение Тайваня от Китая. Его словам приводит ТАСС.

«Тот, кто хочет отделить Тайвань от Китая, сам роет себе могилу», — подчеркнул дипломат.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Китая Дун Цзюнем ситуацию вокруг Тайваня. Министр выразил обеспокоенность по поводу недавней провокационной активности НОАК в районе Тайваньского пролива.

До этого официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что признание Тайванем своей независимости будет означать войну с Китаем.

В МИД России сообщили, что Москва готова поддержать суверенитет Китая и его территориальную целостность в ответ на провокации США вокруг Тайваня.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

      Военный ВСУ заявил о нежелании Киева давать мобилизованным статус военнослужащих

      В Новой Зеландии изучают возможность частичного присоединения к AUKUS

      Украинца с бронхиальной астмой отправили на фронт

      В Китае прокомментировали отделение Тайваня от КНР

      В Китае заявили об отсутствии поставок оружия участникам украинского конфликта

      В Белгороде произошла серия взрывов

      КНДР запустила 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

      Украинских священников обязали склонять прихожан к вступлению в ВСУ

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше