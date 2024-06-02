В Китае прокомментировали отделение Тайваня от КНР

Минобороны КНР: тот, кто хочет отделить Тайвань от Китая, сам роет себе могилу

Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре прокомментировали отделение Тайваня от Китая. Его словам приводит ТАСС.

«Тот, кто хочет отделить Тайвань от Китая, сам роет себе могилу», — подчеркнул дипломат.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Китая Дун Цзюнем ситуацию вокруг Тайваня. Министр выразил обеспокоенность по поводу недавней провокационной активности НОАК в районе Тайваньского пролива.

До этого официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что признание Тайванем своей независимости будет означать войну с Китаем.

В МИД России сообщили, что Москва готова поддержать суверенитет Китая и его территориальную целостность в ответ на провокации США вокруг Тайваня.