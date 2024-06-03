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13:39, 3 июня 2024Силовые структуры

Администратора Telegram-канала отдали под суд за фейки про Российскую армию

В суд Москвы поступило дело администратора ТГ-канала Куршина о фейках про ВС РФ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Черемушкинский суд Москвы передано уголовное дело администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (признан Минюстом РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследование уголовного дела завершено.

1 сентября 2023 года этот же суд поместил его под домашний арест по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. Куршин признал вину.

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года он разместил в своем публичном канале публикации с фейками о действиях российских военнослужащих против мирного населения Украины.

Куршина задержали 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве.

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      Любовь Ширижик
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