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16:08, 3 июня 2024Россия

Власти отреагировали на новый скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Минобразования Чувашии заявило о проверке жалоб на досмотр перед ЕГЭ в Яльчиках

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Чувашской Республике власти отреагировали на скандал с жалобами школьников на досмотр с раздеванием перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по русскому языку в школе села Яльчики. Назначена проверка, сообщается на странице Миноборазования региона в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал глава ведомства Дмитрий Захаров, на 3 июня назначено служебное разбирательство, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию. «Расследование будет проходить в тесном взаимодействии с прокуратурой Чувашской Республики для того, чтобы дать правовую оценку данного события», — заявил он.

Проведение итоговой аттестации школьников находится на контроле Миноборазования республики, чтобы соблюдались все правовые нормы, заключил Захаров.

О жалобах выпускников школы села Яльчики на досмотр перед ЕГЭ стало известно 3 июня. По словам учащихся, их заставляли раздеваться до нижнего белья, а во время экзамена сотрудница Рособрнадзора не разрешала уединяться в туалете больше 30 секунд.

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Похожий скандал прошел в Воронеже 28 мая. Там перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы на входе в школу № 62. Как заявила мать одной из девочек, металлодетектор реагировал на металлические косточки в бюстгальтере и цепочки на стрингах. Еще одна выпускница пожаловалась, что при досмотре ее трогали за грудь. В сети впоследствии появилось видео досмотра.

В свою очередь, в мэрии Воронежа заявили, что девочек не заставляли раздеваться. При этом в Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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