Капризов дал совет желающим уехать из России хоккеистам

Капризов заявил, что хоккеистам надо набраться опыта в России и уезжать в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига» дал совет желающим уехать из России хоккеистам.

Хоккеист заявил, что молодому спортсмену стоит провести два-три сезона в России и набраться опыта, после чего пробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «У каждого свой путь. Много примеров можно привести, кто рано, в 15-16 лет, приехал в Америку и через юниорские лиги, на драфт, потом в низшие лиги попали и потом в НХЛ», — посчитал 27-летний форвард.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

Ранее российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил отъезд российских футболистов в европейские лиги. Хоккеист поддержал решение отечественных футболистов.