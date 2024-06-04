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13:20, 4 июня 2024Наука и техника

Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»

Полковник Матвийчук: САУ «Мальва» ВС РФ отличается скоростью и маневренностью
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главную особенность российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва», используемой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук подчеркнул, что Мальва отличается своей скоростью и маневренностью.

Ранее в сети появилось первое видео работы САУ «Мальва», которую применяют Вооруженные силы (ВС) РФ в зоне проведения СВО. На ролике видны последние моменты работы орудийного расчета, после чего колесная гаубица делает выстрел в сторону противника. Утверждается, что видео снято в Харьковской области.

«Это наша 152-миллиметровая свободная гаубица, колесная, они у нас недавно появились. Все характеристики приблизительно такие же, как и у остальных: дальность стрельбы в пределах 25 километров, активно-реактивные снаряды — где-то до 40 километров, боекомплект — 30 выстрелов. Броневая защита — капсула — позволяет защищаться от стрелкового оружия и осколочных гранах», — объяснил Матвийчук.

«Мальва» хороша своей скоростью и маневеренностью. В такой ситуации, как сейчас, она даст фору всем гусеницам

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Самоходки 2С43 «Мальва» в зоне СВО на харьковском направлении были замечены 3 июня. Максимальная скорость артустановок — до 80 километров в час, а запас хода по топливу достигает тысячу километров. В качестве ходовой платформы на самоходках используется четырехосный вездеход «Вощина» Брянского автозавода.

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      Кирилл Садовский
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