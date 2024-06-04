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10:37, 4 июня 2024Силовые структуры

Пытавшийся уехать на Украину россиянин оказался фанатом Гитлера

В Петербурге полиция задержала фаната Гитлера, который пытался уехать на Украину

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге полиция задержала 26-летнего местного жителя, который планировал уехать на территорию Украины и оказался фанатом Гитлера. Об этом сообщает «Фонтанка».

Во время обысков дома у мужчины нашли тактический нож, ремень и каску, на которых была изображена свастика, монеты с портретом Гитлера, пилотку с нацистской эмблемой, украинские шевроны, а также инструкцию по пересечению границы и приглашение на Украину от некоего Богдана Золотого.

По информации РЕН ТВ, следователи возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). 31 мая он пытался незаконно пересечь границу России с Финляндией в районе погранпункта в Выборге.

30 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Омска, решившего вступить в состав «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и воевать на стороне Украины против России.

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