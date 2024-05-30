ФСБ задержала сторонника украинского террористического корпуса

ФСБ задержала жителя Омска, решившего вступить в РДК и воевать за Украину

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Омска, решившего вступить в состав «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и воевать на стороне Украины против России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Россиянин призывал знакомых присоединиться к нему, чтобы вместе выехать на Украину. В соцсети он организовал сбор средств для финансирования РДК, а также подготовил анкету для вступления в ряды террористов. В подтверждение своих взглядов омич собирался осквернить могилы военнослужащих и добровольцев, погибших в зоне специальной военной операции (СВО).

Против него возбуждено уголовное дело о содействии в финансировании террористической деятельности, он с санкции суда арестован. По месту его жительства прошли обыски.

21 апреля сообщалось, что российские бойцы ликвидировали отряд РДК под Очеретино северо-западнее Авдеевки.