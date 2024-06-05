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09:25, 5 июня 2024Спорт

Черчесов оценил способность Дзюбы продолжить играть в РПЛ

Станислав Черчесов заявил, что Артем Дзюба способен продолжить играть в РПЛ
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о перспективах форварда Артема Дзюбы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, игрок способен продолжить выступать в элитном дивизионе. «Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему», — заявил Черчесов.

Ранее перспективы Дзюбы оценил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. «Быстрота уже не придет. Он очень узок в решении задач, которые ставят перед форвардом. Прогнозируем в игре. Думаю, что ничего серьезного в футболе у него уже не будет», — заявил Тарпищев.

Ранее об уходе Дзюбы объявил «Локомотив». На данный момент 35-летний форвард является свободным агентом.

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      Алексей Гусев
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