Олимпийский чемпион призвал россиян надрать задницу американцам на Играх-2024

Чемпион ОИ Тетюхин призвал россиян надрать задницу американцам на Играх-2024

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин высказался в интервью YouTube-каналу «Дисциплина» об участии россиян в Играх-2024.

Тетюхин заявил, что отечественным спортсменам надо ехать на Олимпиаду в Париже. «Ну, выйдут ребята в других костюмах. Что, мы не знаем, что они русские? Что они, менее русские стали? А задницу надрать американцам при всех?» — призвал он. По мнению Тетюхина, поездка на Игры докажет силу российских спортсменов.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала бомжами представителей страны, которые хотят выступить на Играх в Париже. С критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ, выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он назвал их командой иноагентов.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на соревнованиях в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе.