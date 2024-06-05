Aviaincident: российский самолет экстренно сменил курс из-за больного пассажира

Самолет российской авиакомпании экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира. Подробностями поделился Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Airbus A319 из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в махачкалинский Уйташ 4 июня. Во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту.

Командир воздушного судна решил сменить курс и приземлиться в незапланированной авиагавани в Саратове. Уточняется, что лайнер не объявлял сигналы срочности или бедствия.

По данным FlightAware, в итоге самолет приземлился в Махачкале с опозданием более чем на два часа.

Другой российский самолет объявил сигнал срочности на рейсе Москва — Петропавловск-Камчатский. Пилотам пришлось сменить курс из-за пассажира с симптомами эпилепсии.