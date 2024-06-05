Названы возможные задачи Шойгу на новой должности

Полковник Матвийчук: Шойгу продолжит курировать ВПК за счет своего опыта

Курирование работы в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — это то, чем секретарь Совбеза Сергей Шойгу занимался на должности министра обороны, а теперь продолжит делать на более высоком государственном уровне, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Задачи экс-министра на новой должности он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что назначенный секретарем Совбеза Шойгу будет координатором работы в сфере ОПК, объявил президент России Владимир Путин.

«Мы должны воспринимать это назначение с точки зрения его предыдущего опыта. Он был министром обороны, и он реально курировал военно-промышленный комплекс, он работал напрямую с предприятиями, с директорами. Он, собственно говоря, знает кто, что может произвести, и как это произвести. Я полагаю, что президент, опираясь на его опыт и организационный талант, решил, чтобы он продолжал это с точки зрения уже секретаря Совета безопасности. Он ведь курировал и силовой блок, не только армейский, но и другой, в том числе военно-промышленный комплекс. То есть, я полагаю, это упорядоченность самого производства военной техники, вооружения. Это то, чем он и занимался, только теперь будет на более высоком государственном уровне», — поделился Матвийчук.

Новый секретарь Совбеза сообщал, что его главной задачей будет решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. По словам Шойгу, на новой должности он будет заниматься темами поставки боеприпасов и военной техники.

Ранее Путин заявил, что у Шойгу, занявшего пост секретаря Совбеза, на новом месте будет огромный пласт работы. Глава государства также подчеркнул, что Шойгу знает и о потребностях Вооруженных сил России, и о возможностях промышленности.

Президент России 12 мая освободил от должности секретаря Совбеза Николая Патрушева и назначил на его место экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Кресло главы оборонного ведомства занял бывший вице-премьер правительства Андрей Белоусов.

