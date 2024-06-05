Стала известна новая дата боя между Биволом и Бетербиевым

Бой между российскими боксерами Биволом и Бетербиевым пройдет 12 октября

Бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 12 октября 2024 года. Новая дата поединка стала известна изданию «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Контракт на эту дату подписан, Дмитрий дал согласие на эту дату», — заявил тренер Бивола Геннадий Машьянов.

Изначально поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе должен был состояться 1 июня. Однако Бетербиев получил разрыв мениска, и бой был перенесен.

33-летний Бивол в профессиональной карьере одержал 23 победы и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO).

Бетербиев является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). За карьеру 39-летний спортсмен одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения.