Суд рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест

Военный суд рассмотрит жалобу на отказ перевести Попова под домашний арест

Второй Западный окружной военный суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ перевести под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 11:00 мск.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказался выпустить Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Против освобождения генерала выступил прокурор. Слушания по рассмотрению ходатайства следствия о переводе Попова под домашний арест проходили в закрытом режиме.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. Его адвокат Буйновский уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.