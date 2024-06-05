В Китае заявили о неуверенности Байдена насчет конференции по Украине

GT: Байден не верит в эффективность конференции по Украине в Швейцарии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не верит в эффективность конференции по Украине в Швейцарии, на которую не пригласили Россию. Об этом написала китайская газета Global Times, ссылаясь на экспертов.

Отсутствие Байдена на предстоящей конференции говорит о том, что Вашингтон «не уверен в реальном эффекте от встречи». Вместо главы США на конференцию отправятся вице-президент Штатов Камала Харрис и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В статье указано, что ожидающееся присутствие Харрис названо жестом вежливости.

Также журналисты напомнили, что ранее Кремль неоднократно указывал на бесполезность проведения данного мероприятия по Украине без участия РФ. США на самом деле не уверены в этом так называемом мирном саммите, где не участвует Россия, резюмировали эксперты.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине в Швейцарии из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию.

В свою очередь, швейцарские СМИ написали, что мирная конференция на Украине является «мошенничеством года».

4 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что отказ стран от участия в швейцарском саммите по Украине является прагматичным решением.