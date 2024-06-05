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11:54, 5 июня 2024Спорт

Вяльбе рассказала о поступающих ей угрозах

Глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о поступающих ей угрозах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, что ей периодически поступают угрозы. Ее слова приводит РИА Новости.

Функционер добавила, что угрожают также членам ее семьи. «Даже говорить не буду, что пишут. Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», — рассказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе рассказала о своем главном страхе. «Я никогда, даже в детстве, не прыгала в воду вниз головой. Меня многие уговаривали, дети и внуки все до одного могут нырять вниз головой, а я — нет. Я смотрю на них и радуюсь, но сама боюсь это попробовать», — заявила Вяльбе.

Ранее боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон пожаловался на травлю и угрозы от бывших соотечественников, а также на проблемы в семье после отказа от американского гражданства. Спортсмен также отметил, что потерял нескольких друзей, но не жалеет о своем решении.

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      Алексей Гусев
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