Суд между Киркоровым и Успенской отложили с расчетом на примирение артистов

Суд между исполнителем Филиппом Киркоровым и его коллегой Любовью Успенской отложили с расчетом на примирение артистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы перенес рассмотрение иска на 24 июня.

Ранее Киркоров заявил, что отдаст деньги на благотворительность, если выиграет суд против Успенской. Певец также подчеркнул, что в судебных разбирательствах с артисткой его интересует только справедливость, а не деньги.

В декабре Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Позже Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.