Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
1:0
2-й сет
live
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Ясмин Паолини
Сегодня
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Ролан Гаррос (ж)
Узбекистан
Сегодня
17:30 (Мск)
Туркменистан
ЧМ-2026 - Азия|Группа E. 5-й тур
Египет
Сегодня
22:00 (Мск)
Буркина-Фасо
ЧМ-2026 - Африка|Группа A. 3-й тур
Мали
Сегодня
22:00 (Мск)
Гана
ЧМ-2026 - Африка|Группа I. 3-й тур
16:46, 6 июня 2024Спорт

Тактаров дал совет Махачеву

Олег Тактаров посоветовал Махачеву перейти в полусредний вес
Олег Тактаров

Олег Тактаров. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров дал совет чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламу Махачеву. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-спортсмена, россиянину нужно перейти в полусредний вес. «По-моему, лишний вес сгоняет Ислам. У него из-за этого просто не хватает сил, как это было в первом раунде против Дастина Порье. Надо переходить и делать историю. А чего бояться?» — заявил Тактаров.

В ночь на воскресенье, 2 июня, Махачев победил Порье в главном поединке турнира. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере, в его послужном списке одно поражение. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Выбить США из колеи». На Западе заявили, что Россия перебрасывает авиацию и корабли на Карибы

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      В ВСУ назвали одно из самых горячих направлений на фронте

      В США объяснили слова российских дипломатов о военных инструкторах на Украине

      В Харьковской области из-за мин возникли трудности с тушением лесного пожара

      Боец СВО обвинил охранников автовокзала в избиении из-за надписи «Вагнер»

      Число пострадавших при атаке на здание администрации в российском городе выросло

      Раскрыты новые подробности о семье замученной до смерти трехлетней россиянки

      Политолог высказался о важном нюансе в переговорах Киева и Пекина

      Сотрудничавший со спецслужбами Украины россиянин получил 5,5 года колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше