В ЛНР рассказали о ходе расследования убийства депутатов парламента

Пасечник: убийц депутатов парламента ЛНР Попова и Филипоненко нашли

Убийц депутатов парламента Луганской народной республики (ЛНР) Попова и Филипоненко нашли. О ходе расследования рассказал глава региона Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

«К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — сообщил он.

8 ноября в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Затем, 6 декабря, произошел подрыв машины другого луганского депутата — Олега Попова.

Впоследствии на Украине заявили о причастности к гибели Попова службы безопасности Украины. Об этом сообщили украинские телеканалы со ссылкой на свои источники, которые назвали депутата «вполне законной целью».