Экономику России предостерегли от «финансового потопа»

Экономист Зубец заявил о признаках перегрева российской экономики

Российская экономика показывает признаки перегрева, но более важной проблемой может стать то, что у населения на руках очень много денег. Если они выплеснутся на рынок, то может произойти финансовый потоп. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук Алексей Зубец, в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что перегрев — это такое положение дел, когда спрос на товары и услуги сильно выше предложения. Подобная ситуация чревата ценовыми дисбалансами и обесцениванием денег. Однако, хотя экономика и показывает признаки перегрева, Зубец призвал не делать из этого трагедию. Он напомнил, что по данным Росстата загрузка мощностей в обрабатывающей промышленности достигла 60 процентов и даже немного снижается.

Расширению же производства в РФ мешают неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на внутреннем рынке, недостаток квалифицированных кадров. Кроме того, свой негативный вклад вносят высокие налоги, дорогие кредиты, недостаток средств, изношенность оборудования. Сильнее прочих производство сдерживает дефицит рабочих рук, что очень хорошо видно по темпам роста реальной заработной платы.

Между тем на руках у населения, как отметил Зубец, уже скопилось больше 100 триллионов рублей. Половина этой суммы — банковские депозиты. Иными словами в России огромный неизрасходованный спрос. Люди не тратят деньги, а хранят их в банках. Экономист уверен, что бесконечно так тянуться не может. В конце концов деньги хлынут на рынок, и, если власти не хотят «финансового потопа», то они должны предложить населению товары, которые оно сможет купить. Одним из вариантов здесь может быть более дешевое жилье. Зубец сказал, что при нынешних ценах спрос на квартиры исчерпан. Однако, если они упадут на 30-40 процентов, то большая часть перегревающих экономику денег утечет на на рынок недвижимости.

Ранее сообщалось, что российские работодатели в России готовы предлагать соискателям больше денег. Эксперты заявили о 10-процентом росте зарплат на этапе трудоустройства. Сильнее всего увеличились средние предложения в Ставрополе. Аналитики утверждают, что из-за дефицита рабочих рук на местах стали активнее конкурировать за соискателей.

Кроме того, с кадровым голодом столкнулись российские колледжи. В трети таких организаций не хватает учителей. В первую очередь проблема ощущается в сегменте молодых специалистов.

Дефицит кадров вынуждает компании охотнее брать на работу сотрудников без опыта. Они трудоустраивают перспективных кандидатов, которые быстро обучатся и будут лояльны предприятию.

В свою очередь, власти страны призвали бизнес осознать, что ситуация с дефицитом кадров не улучшится в ближайшие годы. Поэтому решать проблему призывают за счет роста производительности труда и снижения числа работающих там, где это можно внедрив современную технику.