Отобранные у российских фигуристов медали вручат на Играх в Париже

Отобранное у российских фигуристов золото вручат США 7 августа на Играх в Париже

Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями за командный турнир Олимпиады-2022 пройдет на Играх-2024 в Париже. Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан в соцсети X.

Мероприятие запланировано на 7 августа. Сборной США вручат золотые медали, команде Японии — серебряные.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.