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13:22, 7 июня 2024Бывший СССР

В Луганске под завалами после удара ВСУ оказались люди

В Луганске после удара ВСУ по жилому району под завалами оказались люди

Фото: Евгений Пономарев / ТАСС

В Луганске после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому району под завалами оказались люди. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мирные жители находятся под завалами обрушившегося подъезда одного из пострадавших в ходе обстрела домов. На месте работают экстренные службы. Одного пострадавшего уже удалось извлечь из-под завалов.

Днем 7 июня в Луганске раздалась серия взрывов. Позднее стало известно, что в результате ракетного удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома в восточной части города.

Как сообщил корреспондент «Ленты.ру», в результате удара ВСУ по кварталу Ватутина в Луганске повреждения получили три многоэтажных дома, включая 15-этажное здание. На кадрах с места происшествия видны обрушившийся подъезд, выбитые окна и поврежденные балконы здания.

В правительстве Луганской народной республики (ЛНР) заявляли о 22 пострадавших. По информации министра здравоохранения региона Наталии Пащенко, среди них двое детей, их доставили в больницу.

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      Екатерина Грищенко
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