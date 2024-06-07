В оргкомитете Игр дружбы-2024 ответили на вопрос о проведении турнира

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин ответил на вопрос о проведении турнира. Его слова приводит РИА Новости.
Сорокин заявил, что информация о сроках проведения Игр дружбы появится в ближайшее время. «Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — отметил он.
Материалы по теме:
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что Игры дружбы-2024 с высокой долей вероятности будут перенесены. По информации источника, турнир может пройти в 2025 году.
Игры дружбы запланированы на сентябрь 2024-го и должны пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидаются соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.