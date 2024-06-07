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12:07, 7 июня 2024Спорт

В оргкомитете Игр дружбы-2024 ответили на вопрос о проведении турнира

Гендиректор Игр дружбы-2024 Сорокин: сроки проведения сообщит руководство страны

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин ответил на вопрос о проведении турнира. Его слова приводит РИА Новости.

Сорокин заявил, что информация о сроках проведения Игр дружбы появится в ближайшее время. «Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — отметил он.

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Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что Игры дружбы-2024 с высокой долей вероятности будут перенесены. По информации источника, турнир может пройти в 2025 году.

Игры дружбы запланированы на сентябрь 2024-го и должны пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидаются соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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