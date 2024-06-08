ФИДЕ отреагировала на решение комиссии по этике о выговоре Дворковичу

ФИДЕ признала решение первой инстанции комиссии по делу ФШР и Дворковича

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отреагировала на решение комиссии по этике о выговоре президенту организации Аркадию Дворковичу. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

ФИДЕ признала решение первой инстанции комиссии по этике по вопросу обвинений против Федерации шахмат России (ФШР) и Дворковича. При этом они поприветствовали тот факт, что комиссия сочла подавляющее большинство обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованными.

ФШР лишили членства в ФИДЕ 7 июня. Отстранение действует два года. Причиной стало то, что в ФШР входят лица, находящиеся под санкциями. Также на дисквалификацию повлияло то, что ФШР проводила турниры и мероприятия в Крыму. Последним пунктом стало несоблюдение политического нейтралитета.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, входящий в попечительский совет ФШР, заявил, что решение будет опротестовано ФШР. Отмечается, что ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2024 года.