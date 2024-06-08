Министр Кусов: колледж в Луганске перейдет на дистанционное обучение

Пострадавший от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) колледж в Луганске переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр образования и науки Иван Кусов, его слова приводит РИА Новости.

«Пострадавшие учреждения, в числе которых Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, переводится на обучение дистанционное», — сказал Кусов.

Кроме того, два детских сада, находящихся рядом с местом обстрела, будут закрыты до устранения последствий атаки ВСУ.

Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили о 35 пострадавших.

Кроме того, стало известно об обстреле села Садового Голопристанского муниципального округа Херсонской области — был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. Вечером 7 июня губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых. Позже число жертв увеличилось до 21.

