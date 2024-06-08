Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:28, 8 июня 2024Бывший СССР

Колледж в Луганске перейдет на дистанционное обучение

Министр Кусов: колледж в Луганске перейдет на дистанционное обучение

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Пострадавший от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) колледж в Луганске переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр образования и науки Иван Кусов, его слова приводит РИА Новости.

«Пострадавшие учреждения, в числе которых Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, переводится на обучение дистанционное», — сказал Кусов.

Кроме того, два детских сада, находящихся рядом с местом обстрела, будут закрыты до устранения последствий атаки ВСУ.

Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили о 35 пострадавших.

Кроме того, стало известно об обстреле села Садового Голопристанского муниципального округа Херсонской области — был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. Вечером 7 июня губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых. Позже число жертв увеличилось до 21.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Для экс-главы «Автодора» запросили 14 лет за злоупотребления при строительстве ЦКАД. Что известно об уголовном деле?

      Колледж в Луганске перейдет на дистанционное обучение

      В России заявили о последнем сигнале для саммита по Украине

      Шансы ВСУ вернуть Волчанск оценили

      В ФРГ заявили о загрязнении поставляемой Киевом продукции опасными химикатами

      В ЦЕРН отреагировали на обвинения со стороны Украины

      Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке

      В США в авиакатастрофе погиб член экипажа «Аполлона-8»

      На Украине слова Байдена о поддержке сочли «пустой риторикой»

      Талибы посетят форум Минпросвещения в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше