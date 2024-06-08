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16:52, 8 июня 2024Спорт

МИД оценил лишение Федерации шахмат России членства в ФИДЕ

Представитель МИД Захарова: ФИДЕ исключила себя из мировых шахмат

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила лишение Федерации шахмат России (ФШР) членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Захарова заявила, что таким образом ФИДЕ временно исключила себя из мировых шахмат.

ФШР лишили членства в ФИДЕ 7 июня. Отстранение действует два года. Причиной стало то, что в ФШР входят лица, находящиеся под санкциями. Также на дисквалификацию повлияло то, что ФШР проводила турниры и мероприятия в Крыму. Последним пунктом стало несоблюдение политического нейтралитета.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, входящий в попечительский совет ФШР, заявил, что решение будет опротестовано ФШР. Отмечается, что ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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