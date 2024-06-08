Футболист Матвей Сафонов вернулся в Россию после матча с Белоруссией

Вратарь Матвей Сафонов вернулся в Россию после товарищеского матча с национальной командой Белоруссии в Минске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, сейчас 25-летний футболист находится в Москве.

6 июня Сафонову запретили выезд из России из-за долга по алиментам. После перерасчета вратарь оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Из-за этого его трансфер во французский ПСЖ может находиться под угрозой срыва.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

