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10:42, 8 июня 2024Спорт

Сафонов вернулся в Россию

Футболист Матвей Сафонов вернулся в Россию после матча с Белоруссией

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Вратарь Матвей Сафонов вернулся в Россию после товарищеского матча с национальной командой Белоруссии в Минске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, сейчас 25-летний футболист находится в Москве.

6 июня Сафонову запретили выезд из России из-за долга по алиментам. После перерасчета вратарь оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Из-за этого его трансфер во французский ПСЖ может находиться под угрозой срыва.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

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      Анастасия Борисова
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