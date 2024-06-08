В Рособрнадзоре оценили досмотр школьников перед ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Музаев: досмотр школьников перед ЕГЭ не предусмотрен

Досмотр школьников перед прохождением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусмотрен порядком проведения мероприятия. Случаи досмотра с раздеванием учащихся оценил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Регламентом у нас не прописан досмотр. Нет таких слов. Досмотр — это серьезная юридическая процедура с понятыми, специальной комнатой, которую могут проводить только уполномоченные люди из определенных структур и так далее», — сказал он.

При этом Музаев отметил, что организаторами экзаменов, как правило, являются школьные педагоги, а регламент его проведения предусматривает только прохождение через рамки. «Как в аэропорту, где говорят: "Что-то звенит — надо выложить"», — объяснил он.

В конце мая, перед сдачей ЕГЭ по русскому языку, на входе в школу №62 в Воронеже школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы. Впоследствии в сети появилось видео досмотра.

После скандала глава Рособрнадзора поддержал и поблагодарил учителя физкультуры воронежской школы № 62 Дмитрия Скляра, участвовавшего в скандальном досмотре. Он подчеркнул, что безопасность — это коллективное дело. По его словам, главное, «чтобы в пункт проведения экзамена не прошел злоумышленник», а не выявление у школьников телефонов и отметил, что говорить о нарушениях пока преждевременно.

