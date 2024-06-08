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08:23, 8 июня 2024Россия

В российском регионе дважды за утро объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков объявил о повторной ракетной опасности в Белгородской области

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Повторный сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгороде и Белгородском районе. Инцидент повторился дважды за утро 8 июня, о чем сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сначала ракетная опасность прозвучала утром в 07:35, ее отменили в 07:52. После этого Гладков рассказал, что поселок Прохоровка в Белгородской области подвергся атаке трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Затем ракетную опасность объявили в 08:15. Губернатор Белгородской области призвал граждан спуститься в подвалы и ждать, пока небо над регионом вновь не станет безопасным. Сигнал «Отбой ракетной опасности» поступил в 08:29.

Ранее стало известно, что при обстреле поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области со стороны ВСУ пострадала местная жительница. Девушка получила осколочные ранения запястья.

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      Александра Синицына
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