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22:20, 6 июня 2024Россия

В Белгородской области пострадала девушка при обстреле ВСУ

Гладков сообщил о пострадавшей в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В результате обстрела поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что девушка получила осколочные ранения запястья. Она самостоятельно обратилась в больницу, врачи оказали ей
необходимую медицинскую помощь. «Для прохождения дальнейшего лечения бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки ВСУ осколками посечены заборы двух частных домовладений и один автомобиль. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Днем 6 июня Гладков сообщил, что число пострадавших при атаке ВСУ на здание администрации в городе Грайворон Белгородской области выросло до двух.

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      Марина Совина
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