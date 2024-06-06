В Белгородской области пострадала девушка при обстреле ВСУ

Гладков сообщил о пострадавшей в результате обстрела ВСУ Белгородской области

В результате обстрела поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что девушка получила осколочные ранения запястья. Она самостоятельно обратилась в больницу, врачи оказали ей

необходимую медицинскую помощь. «Для прохождения дальнейшего лечения бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки ВСУ осколками посечены заборы двух частных домовладений и один автомобиль. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Днем 6 июня Гладков сообщил, что число пострадавших при атаке ВСУ на здание администрации в городе Грайворон Белгородской области выросло до двух.