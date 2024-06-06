Число пострадавших при атаке на здание администрации в российском городе выросло

Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке на Грайворон выросло до двух

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание администрации в городе Грайворон Белгородской области выросло до двух. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до двух человек. В ЦРБ самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая», — написал он.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. На данный момент ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, отметил Гладков.

Об атаке украинского беспилотника стало известно ранее 6 июня. Тогда пострадал заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев. Его доставили в Грайворонскую центральную больницу.